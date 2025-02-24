Софья Великая: «Пока особо не вижу позитивных движений в отношении российского спорта. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем выступать с флагом и гимном»
Великая заявила, что пока не видит позитивных движений в вопросе допуска россиян.
«Я пока особо позитивных движений (в отношении российского спорта) не вижу. Мы имеем возможность выступать на соревнованиях под нейтральным флагом, и я надеюсь, впереди будут движения, что в ближайшем будущем мы сможем выступать с флагом и гимном.
Мы все прекрасно понимаем, что любые вопросы решаются дипломатией, рано или поздно все пройдет, поэтому нужно просто набраться терпения. А спортсменам и тренерам нужно готовиться и дальше развиваться, повышать свои мастерство и результаты», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Odds.ru
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