Двукратная олимпийская чемпионка Инна Дериглазова стала мамой во второй раз
Российская рапиристка Инна Дериглазова стала мамой во второй раз.
У спортсменки 22 августа родился сын.
Также Дериглазова (после замужества – Грачева) воспитывает дочь Диану, которую родила в 2009 году.
Инна Дериглазова – двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по фехтованию на рапирах.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Федерации фехтования России
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