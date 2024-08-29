Двукратная олимпийская чемпионка Инна Дериглазова стала мамой во второй раз

Российская рапиристка Инна Дериглазова стала мамой во второй раз.

У спортсменки 22 августа родился сын.

Также Дериглазова (после замужества – Грачева) воспитывает дочь Диану, которую родила в 2009 году.

Инна Дериглазова – двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по фехтованию на рапирах.