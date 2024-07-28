Колобков об отзыве аккредитаций на Олимпиаду у журналистов ТАСС: «Организаторы и МОК не хотят слышать правду, не хотят объективного освещения Игр»
Павел Колобков высказался об отзыве аккредитаций на Олимпиаду у журналистов ТАСС.
Оргкомитет Олимпиады в Париже отозвал аккредитации у четырех журналистов российского агентства. Организаторы Игр-2024 сослались на решение французских властей.
«Произошедшее говорит о том, что французские организаторы и МОК реально не хотят слышать правду, не хотят объективного освещения Олимпиады и максимально пытаются скрыть свои промахи.
А спортивные журналисты ТАСС всегда профессионально освещали Олимпийские игры. Замечу, что любая заявка на аккредитацию подается заблаговременно, за несколько месяцев до старта Игр.
Безусловно, наши журналисты все это прошли, в том числе и жесткие проверки, а в отношении российских журналистов они были еще более жесткими, чем обычно.
Поэтому это действительно попытка скрыть реально объективную информацию. Смею предположить, что этот отзыв аккредитаций не что иное, как проявление цензуры и препятствование законной деятельности журналистов», – сказал экс-министр спорта России.
чтобы написать о косяках организаторов, совсем необязательно ехать в Париж- об этом можно и из Москвы насочинять
что война - это мир, а пропаганда - свобода слова...
Они размером с собаку !