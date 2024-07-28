Колобков об отзыве аккредитаций на Олимпиаду у журналистов ТАСС: «Организаторы и МОК не хотят слышать правду, не хотят объективного освещения Игр»

Теги МОК Павел Колобков Олимпиада-2024 Фехтование

Павел Колобков высказался об отзыве аккредитаций на Олимпиаду у журналистов ТАСС.

Оргкомитет Олимпиады в Париже отозвал аккредитации у четырех журналистов российского агентства. Организаторы Игр-2024 сослались на решение французских властей.

«Произошедшее говорит о том, что французские организаторы и МОК реально не хотят слышать правду, не хотят объективного освещения Олимпиады и максимально пытаются скрыть свои промахи.

А спортивные журналисты ТАСС всегда профессионально освещали Олимпийские игры. Замечу, что любая заявка на аккредитацию подается заблаговременно, за несколько месяцев до старта Игр.

Безусловно, наши журналисты все это прошли, в том числе и жесткие проверки, а в отношении российских журналистов они были еще более жесткими, чем обычно.

Поэтому это действительно попытка скрыть реально объективную информацию. Смею предположить, что этот отзыв аккредитаций не что иное, как проявление цензуры и препятствование законной деятельности журналистов», – сказал экс-министр спорта России.

41 комментарий
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ТАСС же всю жизнь отличался объективностью
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Так вы правду и так можете придумать, зачем вам аккредитация
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а зачем на Олимпиаде российские пропагандисты (журналистов в РФ нет), если Олимпиаду не показывают, и не освящают в сми?)
чтобы написать о косяках организаторов, совсем необязательно ехать в Париж- об этом можно и из Москвы насочинять
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Освещайте игры БРИКС, нечего в чужой огород ломиться.
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Правда от ТАСС? Смешная шутка
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Интересно какую они правду скрывают? Вроде все косяки освещаются, никто ничего не прячет.
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ТАСС там точно не для освещения спорта.
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Объективного? Большинство наших СМИ освещают исключительно негативные события. Их вообще соревнования не интересуют. Главное набросить грязи побольше. Включите спортивные события, хватит идиотизма.
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Что за правду там ТАСС собирался рассказать,что вчера в финале Регби-7 не Франция победила Фиджи,а Талибан?
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Телеграфное Агенство Советского Союза.Вдумайтесь в название.)
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Ответ Alessio_80
Её заслужить нужно.
Вроде как в любой конституции свобода слова - это то, что даётся человеку по праву рождения? Не?
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колобков забыл добасить,
что война - это мир, а пропаганда - свобода слова...
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Ответ Cruel Snake
Комментарий скрыт
Её заслужить нужно.
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Следствие ведет Колобков - "Ничего не понимаю"?!
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Ответ boalx
Вроде как в любой конституции свобода слова - это то, что даётся человеку по праву рождения? Не?
Там свобода кому надо свобода ))
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Ответ OldRedWhite
И правильно делаете ! Они размером с собаку !
По версии ТАСС только в Париже.
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Ответ sava k
Не, не верю в крыс размером с кошку.
И правильно делаете !
Они размером с собаку !
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Под видом журналистов гримировались Шапиро с сыном м Симонян с же... С мужем.
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Ответ Alessio_80
Освещайте игры БРИКС, нечего в чужой огород ломиться.
В райский сад
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Не, ну так-то, ТАСС во Франции - иноагенты. Хорошо, что не пересажали...
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Мы не знаем причины отзыва аккредитаций, посему комментировать здесь нечего.
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Ответ boalx
И? Все конституции пишутся на бумаге.
Некоторые на пеньках.
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Ответ Советник_042
ТАСС же всю жизнь отличался объективностью
Не, не верю в крыс размером с кошку.
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Ответ Alessio_80
Её заслужить нужно.
полизать барину пятки чтоб дал тебе говорить что ему надо? ахахахах ну ты выдал
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Ответ ГЕНПЛАН
Некоторые на пеньках.
Неужели на тебе написали?😨
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Ответ sava k
По версии ТАСС только в Париже.
В России только одна - метр с кепкой))
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Ответ Konstantin-24 rus
Интересно какую они правду скрывают? Вроде все косяки освещаются, никто ничего не прячет.
Чего же вдруг отозвали?
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Ответ pegucka7
Он что, корреспондент ТАСС?
Ну я не знаю, какие у него документы "прикрытия"🤹🏻
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Ответ Геннадий Тимченко
Так α что им мешает нести своё слово из России (Δм.Μедведеву, например, не мешает)❓обязательно надо переться на "загнивающий Запад"❓Киρилл Грязнοв зачем спешил о своих планах заранее рассказывать - вот хозяева и решили, что без таких гостей обойдутся☝🏻
Он что, корреспондент ТАСС?
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Ответ ГЕНПЛАН
Конституция СССР 1937 года была самой прогрессивной и либеральной! (на бумаге конечно)
И? Все конституции пишутся на бумаге.
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