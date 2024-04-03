Мартьянова о международных соревнованиях: «Я есть в списках нейтральных спортсменов. Пока тяжеловато там фехтовать»

Марта Мартьянова рассказала об атмосфере на международных соревнованиях.

«Да, я есть в списках нейтральных спортсменов. В этом году мы начали выступать, но результат я вам не скажу пока что. Пока тяжеловато там фехтовать. Видимо, два года дали о себе знать, даже не в плане фехтования, а психологически – нужно выходить, бороться до конца, видимо, это давит», – сказала фехтовальщица.

По словам , атмосфера на международных турнирах «нормальная, нет никакого давления, никакой агрессии», однако «есть страны, которые не общаются».

«Не общаются американки. Лично я с ними и не общалась, но есть некоторые девочки, которые разговаривали, подходили, сейчас – нет», – отметила олимпийская чемпионка в командной рапире.