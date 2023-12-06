Ильгар Мамедов: «Говорить, что российские фехтовальщики смогут выступить на ближайшей Олимпиаде – это что-то из области фантастики»

Глава ФФР считает, что российские фехтовальщики не выступят в Париже-2024.

«Нам надо было на протяжении всего года выступать, с конца апреля 2023-го по март 2024-го. Но практически восемь месяцев прошло, наши сильнейшие спортсмены не допущены.

Говорить, что российские фехтовальщики смогут выступить на ближайшей Олимпиаде, – это что-то из области фантастики. Не знаю, что должно произойти для этого. Может, дадут wild card, хотя не верится.

Спортсмены очень расстроены. Российское фехтование – одно из сильнейших в мире. Победные традиции дали нам возможность надеяться, что и на этой Олимпиаде в Париже мы могли бы хорошо выступить.

Сейчас все эти мысли улетучились. Спортсмены, которые могли бы приумножить свои титулы, не смогут этого сделать.

А мы живем по олимпийским циклам, все идет слишком быстро. Тут уже и до Лос-Анджелеса-2028 недалеко. Мы стараемся делать что-то хорошее внутри страны – международные турниры с внушительным призовым фондом: «Московская сабля», «Рапира Санкт-Петербурга», «Шпага Казани».

У всех национальных федераций есть возможность использовать деньги от Единого регулятора азартных игр для формирования призового фонда — это огромная поддержка наших спортсменов», – сказал Ильгар Мамедов.