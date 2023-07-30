Павел Колобков: «Если выходить из олимпийского движения, то куда? Оно самое организованное, престижное. Так просто вопрос ставить нельзя»

Павел Колобков заявил, что преждевременно говорить о выходе РФ из олимпийского движения.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков резко раскритиковал слова депутата Сергея Миронова о России в мировом спорте.

Миронов, который возглавляет партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что стране не нужно в нем участвовать.

«Поздняков – представитель олимпийского движения, олимпийского комитета, победитель и призер многих Олимпиад, как и я. Мы понимаем ценность олимпийского золота.

Мы понимаем, что ценности, которые заложены в олимпийском движении, наиболее универсальны в спорте, но сейчас оно отходит от этих ценностей. Позиция Миронова носит эмоциональный характер, это ответ на некоторые последние события.

Я бы здесь набрался выдержки, надо бороться за ценности, которые декларируются и в хартии МОК, и в уставе наших федераций.

Олимпийское движение – это на данный момент самое организованное спортивное движение, которое объединяет не только страны, но и федерации по видам спорта, оно глубоко структурировано, это большой финансовый механизм.

Конечно, ситуация сейчас складывается не лучшим образом во взаимоотношениях с олимпийским движением, поэтому нам предстоит большая работа по отстаиванию своих прав и ценностей.

Если выходить, то куда? Возникают новые спортивные движения, игры среди различных стран. Но на данный момент надо понимать, что олимпийское движение самое организованное, престижное. Так просто вопрос ставить нельзя», – сказал экс-министр спорта России.