Итальянец Скарсо избран главой Европейской конфедерации фехтования. Ранее должность занимал Поздняков

Теги Станислав Поздняков ОКР EFC Джорджио Скарсо Фехтование

Итальянец Джорджио Скарсо избран президентом Европейской конфедерации фехтования (EFC).

Решение об этом принято на внеочередном конгрессе EFC, который проходит в польской Варшаве.

С 2016 года должность президента занимал россиянин Станислав Поздняков, но конгресс проголосовал за досрочное прекращение его полномочий.

Поздняков является действующим главой Олимпийского комитета России (ОКР).

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