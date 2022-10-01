Итальянец Скарсо избран главой Европейской конфедерации фехтования. Ранее должность занимал Поздняков

Итальянец Джорджио Скарсо избран президентом Европейской конфедерации фехтования (EFC).

Решение об этом принято на внеочередном конгрессе EFC, который проходит в польской Варшаве.

С 2016 года должность президента занимал россиянин Станислав Поздняков, но конгресс проголосовал за досрочное прекращение его полномочий.

Поздняков является действующим главой Олимпийского комитета России (ОКР).

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