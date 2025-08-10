Российская команда по зимнему плаванию завоевала 38 медалей на Кубке мира в Аргентине

Россияне завоевали 38 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине.

Заплывы проходили на открытой воде в водах ледника Перито-Морено. Российская команда взяла 24 золотых медали, семь серебряных и семь бронзовых, превзойдя результаты прошлого года. Об этом сообщила Всероссийская федерация зимнего плавания.