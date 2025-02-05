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«Некоторые ходят как зомби – как в фильмах. Иногда мерещились узоры или скульптуры на ледниках». Альпинистка Пекова о гипоксии в горах

Альпинистка Алина Пекова назвала последствия гипоксии в горах.

Алина Пекова – первая среди россиян, кто взошел на все 14 восьмитысячников Земли.

– Правда, что люди после бескислородных восхождений ведут себя странно?

– Некоторые ходят как зомби! Вот как в фильмах – я серьезно. Гипоксия может очень сильно повлиять на человека.

Иногда страшно становится. Люди начинают видеть какие-то картины, галлюцинации. Вот у нас как-то девушка спрашивала: «Где чайный домик на вершине?»

Вообще не знаю, как в таком состоянии люди куда-то добираются. Голова работает плохо, координация нарушена. Как тут можно что-то контролировать? Наверное, это вот как пьяные на автопилоте добираются до дома – что-то из этой серии. 

Нам часто приходилось экономить кислород. Он же не безграничный. Ставишь на минимум, а когда идешь в таком режиме 20 часов, это сказывается. Потом понимаешь, что где-то вел себя странно. Меня как-то охватила паника – потеряла рюкзак. Не понимала, как я могла. Долго ругала себя, искала его, а потом обнаружила…на себе. Иногда мерещились какие-то узоры или скульптуры на ледниках…

Обычно все это проходит, когда поспишь, – рассказала Пекова в интервью Спортсу’’.

«На Эвересте нет никакой морали». Она первой из России поднялась на все 14 восьмитысячников

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Алина Пекова
Альпинизм
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