Чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко убили в Москве

Чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко убит в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В центре Москвы на Ольховой улице убит Владимир Фещенко, чемпион РФ по гиревому спорту. В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову.

Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», — рассказал источник.

Сообщается, что подозреваемый в убийстве уже задержан.