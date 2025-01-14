Чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко убили в Москве
Чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко убит в Москве.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В центре Москвы на Ольховой улице убит Владимир Фещенко, чемпион РФ по гиревому спорту. В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову.
Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», — рассказал источник.
Сообщается, что подозреваемый в убийстве уже задержан.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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