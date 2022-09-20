Россиян не допустят на ЧМ по вейксерфингу в США, однако участники турнира будут лишены рейтинговых очков

Российские спортсмены не выступят на чемпионате мира по вейксерфингу, который пройдет в США в октябре.

Об этом сообщил президент Российской федерации серфинга (РФС) Илья Вдовин.

«Ситуация простая: несмотря на то что сама международная ассоциация нас допускает, ее президент Джон Шилдс был в России, основной спонсор чемпионата мира компания «Центурион голд» включила шантаж – если будут россияне, то денег не дадим.

Поэтому мы не поедем», – рассказал Вдовин, при этом отметив, что участники ЧМ не получат рейтинговых очков из-за недопуска россиян.

«Мероприятие будет, но очки не пойдут в зачет участникам, потому что чемпионат мира без равного доступа всех стран не может считаться полноценным», – заявил он.

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане