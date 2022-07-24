Российские спортсмены выступят на чемпионате мира-2022 по вейксерфингу под флагом страны.

Об этом сообщила вице-президент представительства Международной ассоциации вейксерфинга (CWSA) в России Мария Жалкина.

Чемпионат мира пройдет в США с 6 по 8 октября.

«Российские спортсмены будут выступать на чемпионате мира под флагом страны. Нам не убирают флаг, нас не убирают с международных соревнований, нам разрешают проводить турниры на территории России. Совет директоров Международной ассоциации вейксерфинга единогласно принял решение, что ни один спортсмен не будет отстранен по национальному признаку», – сказала Жалкина.

«Российские спортсмены представляют нашу страну очень достойно. У нас очень сильные спортсмены, очень сильно вейксерфинг представлен в нашей стране. Мы занимаем ведущие позиции в мировом рейтинге, в мире с нами считаются», – отметила президент представительства CWSA в России Светлана Белова.