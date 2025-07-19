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Ремко Эвенепул завершил выступление на «Тур де Франс». Он шел третьим в генеральной классификации

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул завершил борьбу на «Тур де Франс».

За 100 км до финиша 14-го этапа во время подъема на Турмале Эвенепул выпал из пелотона, дождался машины сопровождения и закончил гонку. 

После 13-го этапа Эвенепул шел третьим в генеральной классификации и удерживал белую майку лидера. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Сycling weekly
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