Ремко Эвенепул завершил выступление на «Тур де Франс». Он шел третьим в генеральной классификации

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул завершил борьбу на «Тур де Франс».

За 100 км до финиша 14-го этапа во время подъема на Турмале Эвенепул выпал из пелотона, дождался машины сопровождения и закончил гонку.

После 13-го этапа Эвенепул шел третьим в генеральной классификации и удерживал белую майку лидера.