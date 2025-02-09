Россиянин Анар Алиев стал вторым на международном турнире по BMX‑фристайлу в Австралии
Россиянин Алиев стал вторым на международном турнире по BMX‑фристайлу в Австралии.
Турнир прошел в австралийском городе Бинли. Победу одержал австралиец Брэндон Лупос, еще один россиянин Никита Фоминов занял четвертое место.
Россияне набрали квалификационные баллы, необходимые для участия в этапах Кубка мира.
Первый этап Кубка мира пройдет во французском Монпелье c 29 мая по 1 июня.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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