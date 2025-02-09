Россиянин Анар Алиев стал вторым на международном турнире по BMX‑фристайлу в Австралии

Россиянин Алиев стал вторым на международном турнире по BMX‑фристайлу в Австралии.

Турнир прошел в австралийском городе Бинли. Победу одержал австралиец Брэндон Лупос, еще один россиянин Никита Фоминов занял четвертое место.

Россияне набрали квалификационные баллы, необходимые для участия в этапах Кубка мира.

Первый этап Кубка мира пройдет во французском Монпелье c 29 мая по 1 июня.