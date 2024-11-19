Екимов и Кучерявый претендуют на пост президента Федерации велоспорта России
Действующий президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов зарегистрирован кандидатом на выборах главы организации.
Соперником Екимова на выборах будет гендиректор ФВСР Юрий Кучерявый. Отчетно-выборная конференция состоится 29 ноября.
Екимову 58 лет, он трехкратный олимпийский чемпион по велоспорту. С 2016 года возглавляет ФВСР.
Кучерявому 72 года, в 1988-м он стал заслуженным тренером РСФСР, с 1990 по 1994 год был главным тренером сборной России по велошоссе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ФВСР
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