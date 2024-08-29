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«Вуэльта». 12-й этап. Гонщики проедут 137,5 км по маршруту с финишем в подъем первой категории

29 августа пройдет двенадцатый этап веломногодневки «Вуэльта Испании»

«Вуэльта-2024»

12-й этап

Оренсе – Мансанеда

137,5 км

Профиль/Карта

Начало – 15:19 по московскому времени.

Общий зачет (после 11-го этапа)

1. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 43.54,54

2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,16

3. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 3,58

4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 4,10

5. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 4,40

6. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 5,23

7. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 5,29

8. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 5,30

9. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – то же время

10. Джордж Беннетт (Австралия, Israel – Premier Tech) – 5,46...

17. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 10,46

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
велошоссе
результаты
logoВуэльта
logoМикель Ланда
Адам Йейтс
logoАлександр Власов
Джордж Беннетт
logoПримож Роглич
Бен О'Коннор
Энрик Мас
Ричард Карапас
Карлос Родригес
Феликс Галль
Флориан Липовиц
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