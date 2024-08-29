«Вуэльта». 12-й этап. Гонщики проедут 137,5 км по маршруту с финишем в подъем первой категории
«Вуэльта-2024»
12-й этап
Оренсе – Мансанеда
137,5 км
Начало – 15:19 по московскому времени.
Общий зачет (после 11-го этапа)
1. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 43.54,54
2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,16
3. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 3,58
4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 4,10
5. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 4,40
6. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 5,23
7. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 5,29
8. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 5,30
9. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – то же время
10. Джордж Беннетт (Австралия, Israel – Premier Tech) – 5,46...
17. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 10,46
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий