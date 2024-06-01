«Критериум Дофине». 1-й этап. Гонщики проедут 172,5 км с тремя подъемами

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2 июня во Франции стартует веломногодневка «Критериум Дофине».

В гонках выступит россиянин Александр Власов из команды BORA – hansgrohe.

«Критериум Дофине»

1-й этап

Сен-Пурсен-сюр-Сьюль – Сен-Пурсен-сюр-Сьюль

172,5 км

Профиль/Карта

Начало – 13:50 по московскому времени.

Фавориты

Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step)

Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek)

Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates)

Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)

Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers

Примож Роглич (Словения, BORA – hansgrohe)

Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe)

Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step)

Сепп Кусс (США, Visma – Lease a Bike)

Гийом Мартен (Франция, Cofidis)

Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates)

Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious)

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