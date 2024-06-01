«Критериум Дофине». 1-й этап. Гонщики проедут 172,5 км с тремя подъемами
2 июня во Франции стартует веломногодневка «Критериум Дофине».
В гонках выступит россиянин Александр Власов из команды BORA – hansgrohe.
1-й этап
Сен-Пурсен-сюр-Сьюль – Сен-Пурсен-сюр-Сьюль
172,5 км
Начало – 13:50 по московскому времени.
Фавориты
Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step)
Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek)
Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates)
Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)
Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers
Примож Роглич (Словения, BORA – hansgrohe)
Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe)
Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step)
Сепп Кусс (США, Visma – Lease a Bike)
Гийом Мартен (Франция, Cofidis)
Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates)
Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious)