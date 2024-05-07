«Джиро д’Италия-2024». 5-й этап. Гонщики проедут спринтерский маршрут с двумя категорийными подъемами
8 мая пройдет пятый этап веломногодневки «Джиро д’Италия».
«Джиро д’Италия-2024»
5-й этап
Генуя – Лукка
178 км
Начало – 14:00 по московскому времени.
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 15.19,05
2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,46
3. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 0,47
4. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 0,55
5. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar) – 0,56
6. Лоренцо Фортунато (Италия, Astana Qazaqstan) – 1,07
7. Хуан Педро Лопес (Испания, Lidl – Trek) – 1,11
8. Ян Хирт (Чехия, Soudal Quick-Step) – 1,13
9. Алексей Луценко (Казахстан, Astana Qazaqstan) – 1,26
10. Эстебан Чавес (Колумбия, EF Education – EasyPost) – то же время