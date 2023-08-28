Эвенепул врезался в болельщицу на финише этапа «Вуэльты» и получил рассечение
Велогонщик Ремко Эвенепул сбил болельщицу на финише этапа «Вуэльты».
Сегодня бельгиец, выступающий за команду Soudal Quick-Step, выиграл третий этап многодневки.
На финише Эвенепул не смог вовремя затормозить на велосипеде и врезался в женщину. Они упали, в результате чего спортсмен разбил себе лицо в кровь.
На данный момент Эвенепул возглавляет общий зачет «Вуэльты».
Скриншоты: трансляция канала Eurosport.
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