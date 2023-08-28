Эвенепул врезался в болельщицу на финише этапа «Вуэльты» и получил рассечение

Велогонщик Ремко Эвенепул сбил болельщицу на финише этапа «Вуэльты».

Сегодня бельгиец, выступающий за команду Soudal Quick-Step, выиграл третий этап многодневки.

На финише Эвенепул не смог вовремя затормозить на велосипеде и врезался в женщину. Они упали, в результате чего спортсмен разбил себе лицо в кровь.

На данный момент Эвенепул возглавляет общий зачет «Вуэльты».

Скриншоты: трансляция канала Eurosport.