Эвенепул врезался в болельщицу на финише этапа «Вуэльты» и получил рассечение

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Велогонщик Ремко Эвенепул сбил болельщицу на финише этапа «Вуэльты».

Сегодня бельгиец, выступающий за команду Soudal Quick-Step, выиграл третий этап многодневки.

На финише Эвенепул не смог вовремя затормозить на велосипеде и врезался в женщину. Они упали, в результате чего спортсмен разбил себе лицо в кровь.

На данный момент Эвенепул возглавляет общий зачет «Вуэльты».

Скриншоты: трансляция канала Eurosport.

1 комментарий

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Kuryanin
Алкобайкинг - зло!
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