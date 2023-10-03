Олимпийский чемпион Грег ван Авермат завершит карьеру после гонки «Париж-Тур-2023»

Бельгийский велогонщик Грег Ван Авермат завершит карьеру после «Париж-Тура».

Однодневная классическая велогонка пройдет 8 октября.

«Буду счастлив, если получится финишировать на хорошей ноте. У меня все еще есть амбиции бороться за победу.

Всегда был на это нацелен, и Париж-Тур-2023 не будет исключением. Это первая крупная классика, на которой я одержал победу в 2011», – сказал ван Авермат.

38-летний ван – олимпийский чемпион Рио-2016 в групповой гонке.

На его счету победы на этапах «Тур де Франс» (2015, 2016) и «Вуэльты Испании» (2008). В 2016 году стал первым в зачете «Тиррено – Адриатико», в 2017 выиграл однодневную гонку «Париж – Рубэ».