Олимпийский чемпион Грег ван Авермат завершит карьеру после гонки «Париж-Тур-2023»

Теги Париж-Тур Грег Ван Авермат Велоспорт

Бельгийский велогонщик Грег Ван Авермат завершит карьеру после «Париж-Тура».

Однодневная классическая велогонка пройдет 8 октября. 

«Буду счастлив, если получится финишировать на хорошей ноте. У меня все еще есть амбиции бороться за победу.

Всегда был на это нацелен, и Париж-Тур-2023 не будет исключением. Это первая крупная классика, на которой я одержал победу в 2011», – сказал ван Авермат. 

38-летний ван Авермат – олимпийский чемпион Рио-2016 в групповой гонке. 

На его счету победы на этапах «Тур де Франс» (2015, 2016) и «Вуэльты Испании» (2008). В 2016 году стал первым в зачете «Тиррено – Адриатико», в 2017 выиграл однодневную гонку «Париж – Рубэ».

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