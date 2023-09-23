Чемпионат Европы по велошоссе-2023. Бредеволд выиграла групповую гонку, Вибес – 2-я, Копецки – 3-я
Нидерландская велогонщица Миша Бредеволд выиграла групповую гонку на ЧЕ.
Дренте, Нидерланды
Групповая гонка
131,1 км
Женщины
1. Миша Бредеволд (Нидерланды) – 3.04,12
2. Лорена Вибес (Нидерланды) – 0,04
3. Лотте Копецки (Бельгия) – то же время
4. Джорджи Пфайффер (Великобритания) – 0,08
5. Сильвия Персико (Италия)
6. Элиз Чабби (Швейцария)
7. Лиана Липперт (Германия)
8. Анна Хендерсон (Великобритания)
Полные результаты – здесь.
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