Чемпионат Европы по велошоссе-2023. Бредеволд выиграла групповую гонку, Вибес – 2-я, Копецки – 3-я

Нидерландская велогонщица Миша Бредеволд выиграла групповую гонку на ЧЕ.

Чемпионат Европы по велошоссе

Дренте, Нидерланды

Групповая гонка

131,1 км

Женщины

1. Миша Бредеволд (Нидерланды) – 3.04,12

2. Лорена Вибес (Нидерланды) – 0,04

3. Лотте Копецки (Бельгия) – то же время

4. Джорджи Пфайффер (Великобритания) – 0,08

5. Сильвия Персико (Италия)

6. Элиз Чабби (Швейцария)

7. Лиана Липперт (Германия)

8. Анна Хендерсон (Великобритания)

Полные результаты – здесь.