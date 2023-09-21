Велошоссе. Чемпионат Европы. Тарлинг и Ройссер выиграли гонки с раздельным стартом, ван Арт – 3-й
Джошуа Тарлинг и Марлен Ройссер выиграли «разделки» на ЧЕ по велошоссе в Эммене.
Велошоссе
Чемпионат Европы
Эммен, Нидерланды
Индивидуальная гонка с раздельного старта
29,5 км
Мужчины
1. Джошуа Тарлинг (Великобритания) – 31,30
2. Штефан Биссеггер (Швейцария) – 0,42
3. Ваут ван Арт (Бельгия) – 0,43
4. Миккель Бьерг (Дания) – 1,09
5. Маттиа Каттанео (Италия) – 1,13
6. Нельсон Оливейра (Португалия) – 1,15
7. Даан Хул (Нидерланды) – 1,22
8. Реми Каванья (Франция) – 1,25
9. Ив Лампарт (Бельгия) – 1,25
10. Сьорд Бакс (Нидерланды) – 1,29
11. Штефан Кюнг (Швейцария) – 1,29
Женщины
1. Марлен Ройссер (Швейцария) – 35,53
2. Анна Хендерсон (Великобритания) – 0,43
3. Кристина Швайнбергер (Австрия) – 0,44
4. Одри Кордон-Раго (Франция) – 0,48
5. Лотте Копецки (Бельгия) – 0,49
6. Анна Кизенхофер (Австрия) – 0,56
7. Риянне Маркус (Нидерланды) – 1,00
8. Евгения Бужак (Словения) – 1,09
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