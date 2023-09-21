Велошоссе. Чемпионат Европы. Тарлинг и Ройссер выиграли гонки с раздельным стартом, ван Арт – 3-й

Джошуа Тарлинг и Марлен Ройссер выиграли «разделки» на ЧЕ по велошоссе в Эммене.

Велошоссе

Чемпионат Европы

Эммен, Нидерланды

Индивидуальная гонка с раздельного старта

29,5 км

Мужчины

1. Джошуа Тарлинг (Великобритания) – 31,30

2. Штефан Биссеггер (Швейцария) – 0,42

3. Ваут ван Арт (Бельгия) – 0,43

4. Миккель Бьерг (Дания) – 1,09

5. Маттиа Каттанео (Италия) – 1,13

6. Нельсон Оливейра (Португалия) – 1,15

7. Даан Хул (Нидерланды) – 1,22

8. Реми Каванья (Франция) – 1,25

9. Ив Лампарт (Бельгия) – 1,25

10. Сьорд Бакс (Нидерланды) – 1,29

11. (Швейцария) – 1,29

Женщины

1. Марлен Ройссер (Швейцария) – 35,53

2. Анна Хендерсон (Великобритания) – 0,43

3. Кристина Швайнбергер (Австрия) – 0,44

4. Одри Кордон-Раго (Франция) – 0,48

5. Лотте Копецки (Бельгия) – 0,49

6. (Австрия) – 0,56

7. Риянне Маркус (Нидерланды) – 1,00

8. Евгения Бужак (Словения) – 1,09