Сотрудник Jumbo-Visma вступил в перепалку с полицейскими на финише 18-го этапа «Вуэльты»

Теги происшествия Jumbo – Visma Вуэльта Велоспорт

Сотрудник Jumbo-Visma вступил в перепалку с полицейскими после этапа «Вуэльты».

Видео инцидента опубликовал журналист Марсело Ла Гаттина. По его словам, на финише 18-го этапа полицейские толкнули одного из членов персонала нидерландской велокоманды Jumbo-Visma, из-за чего тот упал на землю. Причина конфликта не уточняется. 

Портал Cyclingnews обратился за комментарием в команду Jumbo-Visma, которая на данный момент не прокомментировала ситуацию.

Сегодня в рамках «Вуэльты» пройдет 19-й этап.

 

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