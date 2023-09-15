Сотрудник Jumbo-Visma вступил в перепалку с полицейскими на финише 18-го этапа «Вуэльты»

Сотрудник Jumbo-Visma вступил в перепалку с полицейскими после этапа «Вуэльты».

Видео инцидента опубликовал журналист Марсело Ла Гаттина. По его словам, на финише 18-го этапа полицейские толкнули одного из членов персонала нидерландской велокоманды Jumbo-Visma, из-за чего тот упал на землю. Причина конфликта не уточняется.

Портал Cyclingnews обратился за комментарием в команду Jumbo-Visma, которая на данный момент не прокомментировала ситуацию.

Сегодня в рамках «Вуэльты» пройдет 19-й этап.