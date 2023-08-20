«Вуэльта Бургоса». Роглич победил, Власов – 2-й, Адам Йейтс – 3-й
Примож Роглич победил в общем зачете многодневки «Вуэльта Бургоса».
Российский гонщик BORA-Hansgrohe Александр Власов занял второе место.
Вуэльта Бургоса
Общий зачет
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 16.24,49
2. Александр Власов (Россия, BORA-Hansgrohe) – 0,39
3. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 0,42
4. Дэмьен Хоусон (Австралия, Q36.5) – 2,07
5. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar) – 3,25
6. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, UAE Team Emirates) – 3,39
7. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») – 3,42
8. Джей Вайн (Австралия, UAE Team Emirates) – 4,33
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