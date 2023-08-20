«Вуэльта Бургоса». Роглич победил, Власов – 2-й, Адам Йейтс – 3-й

Теги результаты Вуэльта Бургоса Дэмьен Хоусон Адам Йейтс Александр Власов Джордж Беннетт Примож Роглич Джей Вайн Эйнер Рубио Велоспорт

Примож Роглич победил в общем зачете многодневки «Вуэльта Бургоса».

Российский гонщик BORA-Hansgrohe Александр Власов занял второе место.

Вуэльта Бургоса

Общий зачет

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 16.24,49

2. Александр Власов (Россия, BORA-Hansgrohe) – 0,39

3. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 0,42

4. Дэмьен Хоусон (Австралия, Q36.5) – 2,07

5. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar) – 3,25

6. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, UAE Team Emirates) – 3,39

7. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») – 3,42

8. Джей Вайн (Австралия, UAE Team Emirates) – 4,33

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