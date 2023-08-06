Велошоссе. Чемпионат мира. Ван дер Пул выиграл золото в групповой гонке, ван Арт – 2-й, Погачар – 3-й

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Матье ван дер Пул одержал победу в групповой гонке на чемпионате мира по велошоссе.

Чемпионат мира по велошоссе

Мужчины

Групповая гонка

Эдинбург – Глазго, Шотландия

271,1 км

1. Матье ван дер Пул (Нидерланды) – 6.07,27

2. Ваут ван Арт (Бельгия) – 1,37

3. Тадей Погачар (Словения) – 1,45

4. Мадс Педерсен (Дания) – 1,45

5. Штефан Кюнг (Швейцария) – 3,48

6. Яспер Стюйвен (Бельгия) – то же время

7. Мэтью Динхэм (Австралия) 

8. Томс Скуйиньш (Латвия)

9. Тиш Бенот (Бельгия)

10. Альберто Беттиоль (Италия) – 4,03

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1 комментарий

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Эх, спасибо, вспомнили! Можно было бы и через пару дней опубликовать результаты. Матч - лучший телеканал страны. Спортс - лучший спортивный сайт! В принципе, при желании список можно продолжать. )
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