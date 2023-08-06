Велошоссе. Чемпионат мира. Ван дер Пул выиграл золото в групповой гонке, ван Арт – 2-й, Погачар – 3-й
Матье ван дер Пул одержал победу в групповой гонке на чемпионате мира по велошоссе.
Чемпионат мира по велошоссе
Мужчины
Групповая гонка
Эдинбург – Глазго, Шотландия
271,1 км
1. Матье ван дер Пул (Нидерланды) – 6.07,27
2. Ваут ван Арт (Бельгия) – 1,37
3. Тадей Погачар (Словения) – 1,45
4. Мадс Педерсен (Дания) – 1,45
5. Штефан Кюнг (Швейцария) – 3,48
6. Яспер Стюйвен (Бельгия) – то же время
7. Мэтью Динхэм (Австралия)
8. Томс Скуйиньш (Латвия)
9. Тиш Бенот (Бельгия)
10. Альберто Беттиоль (Италия) – 4,03
1 комментарий