Александр Власов: «Следующая большая цель, конечно же, «Вуэльта»

Теги Вуэльта Класика Сан-Себастьяна Bora-Hansgrohe Александр Власов Велоспорт

Российский велогонщик Александр Власов назвал «Вуэльту» своей большой целью.

Накануне Александр Власов, выступающий за команду BORA‑hansgrohe занял третье место в однодневной гонке «Классика Сан‑Себастьяна» в Испании.

«Хороший результат, я не участвовал в гонках с мая, но чувствую себя хорошо и рад оказаться на подиуме.

Я хотел бы продолжать в том же духе, и следующая большая цель, конечно же, «Вуэльта». Я с нетерпением жду этого», – приводит слова россиянина BORA‑hansgrohe.

«Вуэльт» пройдет в Испании с 26 августа по 17 сентября 2023 года.

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