Александр Власов: «Следующая большая цель, конечно же, «Вуэльта»
Российский велогонщик Александр Власов назвал «Вуэльту» своей большой целью.
Накануне Александр Власов, выступающий за команду BORA‑hansgrohe занял третье место в однодневной гонке «Классика Сан‑Себастьяна» в Испании.
«Хороший результат, я не участвовал в гонках с мая, но чувствую себя хорошо и рад оказаться на подиуме.
Я хотел бы продолжать в том же духе, и следующая большая цель, конечно же, «Вуэльта». Я с нетерпением жду этого», – приводит слова россиянина BORA‑hansgrohe.
«Вуэльт» пройдет в Испании с 26 августа по 17 сентября 2023 года.
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