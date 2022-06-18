«Тур Швейцарии». 8-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

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19 июня пройдет заключительный этап веломногодневки «Тур Швейцарии». Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом.

«Тур Швейцарии»

8-й этап

Вадуц, Лихтенштейн

25,6 км

Профиль/Карта

Начало – 15:10 по московскому времени

Общий зачет (после 7-го этапа)

1. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe) 32.38,38

2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +0,02

3. Якоб Фульсан (Дания, Israel – Premier Tech) +0,19

4. Нейлсон Паулесс (США, EF Education-EasyPost) +1,16

5. Доменико Поццовиво (Италия, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) +1,37

6. Себастьен Райхенбах (Швейцария, Groupama – FDJ) +2,09

7. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ) +2,19

8. Боб Юнгельс (Нидерланды, AG2R Citroën) +2,31

9. Феликс Гросшартнер (Швейцария, BORA – hansgrohe) +2,47

10. Андреас Лекнессунд (Норвегия, DSM) +2,59

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