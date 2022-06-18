«Тур Швейцарии». 8-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

19 июня пройдет заключительный этап веломногодневки «Тур Швейцарии». Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом.
«Тур Швейцарии»
8-й этап
Вадуц, Лихтенштейн
25,6 км
Начало – 15:10 по московскому времени
Общий зачет (после 7-го этапа)
1. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe) 32.38,38
2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +0,02
3. Якоб Фульсан (Дания, Israel – Premier Tech) +0,19
4. Нейлсон Паулесс (США, EF Education-EasyPost) +1,16
5. Доменико Поццовиво (Италия, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) +1,37
6. Себастьен Райхенбах (Швейцария, Groupama – FDJ) +2,09
7. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ) +2,19
8. Боб Юнгельс (Нидерланды, AG2R Citroën) +2,31
9. Феликс Гросшартнер (Швейцария, BORA – hansgrohe) +2,47
10. Андреас Лекнессунд (Норвегия, DSM) +2,59