«Тур Швейцарии». 6-й этап. Гонщики проедут 177,5 км по горному маршруту

17 июня пройдет шестой этап веломногодневки «Тур Швейцарии». Гонщики проедут 177,5 км по горному маршруту без категорийных подъемов.
«Тур Швейцарии»
6-й этап
Локарно – Моосальп, Швейцария
177,5 км
Начало – 12.38 по московскому времени.
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 22.16,56
2. Якоб Фульсан (Дания, Israel – Premier Tech) +0,06
3. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +0,07
4. Андреас Крон (Дания, Lotto Soudal) +0,14
5. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ) +0,16
6. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe)
7. Нейлсон Паулесс (США, EF Education-EasyPost) +0,28
8. Феликс Гросшартнер (Австрия, BORA – hansgrohe) +0,40
9. Себастьян Райхенбах (Швейцария, Groupama – FDJ) +0,43
10. Андреас Лекнессунд (Норвегия, DSM) +0,44