«Тур Швейцарии». 6-й этап. Гонщики проедут 177,5 км по горному маршруту

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17 июня пройдет шестой этап веломногодневки «Тур Швейцарии». Гонщики проедут 177,5 км по горному маршруту без категорийных подъемов.

«Тур Швейцарии»

6-й этап

Локарно – Моосальп, Швейцария

177,5 км

Профиль/Карта

Начало – 12.38 по московскому времени.

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 22.16,56

2. Якоб Фульсан (Дания, Israel – Premier Tech) +0,06

3. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +0,07

4. Андреас Крон (Дания, Lotto Soudal) +0,14

5. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ) +0,16

6. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe) 

7. Нейлсон Паулесс (США, EF Education-EasyPost) +0,28

8. Феликс Гросшартнер (Австрия, BORA – hansgrohe) +0,40

9. Себастьян Райхенбах (Швейцария, Groupama – FDJ) +0,43

10. Андреас Лекнессунд (Норвегия, DSM) +0,44

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