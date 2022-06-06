Трехкратному победителю «Тур де Франс» Грегу Лемонду диагностировали лейкемию

Бывший американский велогонщик, трехкратный победитель «Тур де Франс» сообщил, что болен лейкемией.

Он рассказал, что проходит лечение от хронического миелолейкоза.

«Никто никогда не хочет услышать слово «рак», но теперь я испытываю огромное облегчение, узнав, почему я плохо себя чувствовал.

К счастью, этот тип рака поддается лечению и не является опасным для жизни или обессиливающим.

Мы с врачами приняли решение о лечении, которое начнется на этой неделе. Через несколько недель я должен чувствовать себя лучше, и в ближайшем будущем мой распорядок дня будет лишь немного изменен. Мне сказали, что через несколько месяцев у меня должна наступить ремиссия.

Долгосрочный прогноз очень благоприятный. Мне повезло, что у меня отличная команда врачей и полная поддержка моей семьи, друзей и коллег», – сказал 60-летний Лемонд.