Заслуженный тренер России по велоспорту высказался о тренировках спортсменов в условиях отстранения сборной России от международных соревнований.

— Не вызывает у ваших ребят вопросов нынешнее состояние дел — «зачем вообще все это надо». Такого нет?

— В нашей группе состояние у ребят нормальное, они эмоционально заряжены на работу. Сейчас у нас есть возможность сравнивать наши результаты в Минске с теми, что показывают на Кубке наций в Канаде, который примерно в эти же сроки. К тому же нынешняя ситуация временная, сколько она продлится, прогнозировать трудно. Но если нас допустят до соревнований, мы должны быть к этому готовы.

— У вас ребята стартуют в Испании в нейтральном статусе. Расскажите, как строится процесс заявки на такие гонки прямо сейчас.

— У нас за двадцать лет в Испании появилось много друзей. Нас там знают. На региональных гонках может стартовать кто угодно, они не под эгидой . Более крупные гонки, всеиспанские, но потихоньку нам удается заявляться на них — распределили своих ребят по местным клубам. Ищем возможности приспособиться к этой ситуации.

— Давление на местных в духе «уберите россиян со стартов» есть?

— В такой мере нет.

— До Игр в Париже два года, с существующей системой отбора без нужного количества стартов вы можете и теоретических шансов на Олимпиаду лишиться.

— На сегодняшний день надежды не теряем — она умирает последней. Если вся эта ситуация разрешится до конца года, чисто теоретически к отбору мы успеем.

— Вы поехали бы в этой ситуации на чемпионат мира, если бы ребят допустили? Водные виды отказались еще до того, как FINA решила не приглашать команду.

— Я думаю, нам бы стоило поехать, и не считаю, что в нашем виде спорта была бы совсем уж невыносимая обстановка. Там, где мы контактируем, резкого негатива не видим. Посмотрите на теннис. Ведущие игроки считают, что отстранение от Уимблдона, — это неправильно. Спортивная среда — именно спортивная — она менее поражена. Безусловно, есть запевающие…

Нужно понимать природу велоспорта. На «Тур де Франс» стартует 200 человек. Один упал — и групповой завал. Должна быть поддержка и взаимопонимание. В велоспорте есть главная группа — «мама». Если что-то случилось, если нет питания, тебе помогут.

— Но все мы читаем соцсети, СМИ. Все равно будут те, кто против.

— Безусловно, мы это чувствуем. Нам, например, отказали в приобретении велосипедов. Но это все сверху, а сама гоночная среда — это уже другая атмосфера и другие отношения, – сказал Кузнецов.