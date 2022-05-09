«Джиро д’Италия». 4-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 3500 м и финишем в подъем первой категории

10 мая пройдет четвертый этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 3500 м и финишем в подъем первой категории.
«Джиро д’Италия»
4-й этап
Авола – Этна, Италия
172 км
Начало – 13:35 по московскому времени.
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 9.43,50
2. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange – Jayco) – 0,11
3. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 0,16
4. Маттео Собреро (Италия, BikeExchange – Jayco) – 0,24
5. Вилко Кельдерман (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – то же время
6. Бен Талетт (Великобритания, INEOS Grenadiers)
7. Тобиас Фосс (Норвегия, Jumbo-Visma) – 0,28
8. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo) – то же время
9. Пейо Бильбао (Bahrain Victorious) – 0,29
10. Мауро Шмид (Швейцария, Quick-Step Alpha Vinyl) – то же время
11. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates)
12. Винченцо Нибали (Италия, Astana Qazaqstan) – 0,30