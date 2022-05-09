«Джиро д’Италия». 4-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 3500 м и финишем в подъем первой категории

10 мая пройдет четвертый этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 3500 м и финишем в подъем первой категории.

«Джиро д’Италия»

4-й этап

Авола – Этна, Италия

172 км

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Начало – 13:35 по московскому времени.

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 9.43,50

2. (Великобритания, BikeExchange – Jayco) – 0,11

3. (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 0,16

4. Маттео Собреро (Италия, BikeExchange – Jayco) – 0,24

5. (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – то же время

6. Бен Талетт (Великобритания, )

7. (Норвегия, Jumbo-Visma) – 0,28

8. (Нидерланды, Trek – ) – то же время

9. Пейо Бильбао ( ) – 0,29

10. Мауро Шмид (Швейцария, Quick-Step Alpha Vinyl) – то же время

11. Жоау Алмейда (Португалия, )

12. (Италия, Astana Qazaqstan) – 0,30

Составы всех команд на «Джиро д’Италия-2022»