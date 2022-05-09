«Джиро д’Италия». 4-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 3500 м и финишем в подъем первой категории

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10 мая пройдет четвертый этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 3500 м и финишем в подъем первой категории. 

«Джиро д’Италия»

4-й этап

Авола – Этна, Италия

172 км

Профиль/Карта

Начало – 13:35 по московскому времени. 

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 9.43,50

2. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange – Jayco) – 0,11

3. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 0,16

4. Маттео Собреро (Италия, BikeExchange – Jayco) – 0,24

5. Вилко Кельдерман (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – то же время

6. Бен Талетт (Великобритания, INEOS Grenadiers)

7. Тобиас Фосс (Норвегия, Jumbo-Visma) – 0,28

8. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo) – то же время

9. Пейо Бильбао (Bahrain Victorious) – 0,29

10. Мауро Шмид (Швейцария, Quick-Step Alpha Vinyl) – то же время

11. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates)

12. Винченцо Нибали (Италия, Astana Qazaqstan) – 0,30

Составы всех команд на «Джиро д’Италия-2022»

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