«Джиро д’Италия». 3-й этап. Гонщики проедут 201 км по холмистому маршруту

8 мая пройдет третий этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 201 км по холмистому маршруту.

«Джиро д’Италия»

3-й этап

Капошвар – Балатонфюред, Венгрия

201 км

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Начало – 13:40 по московскому времени.

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 4.47,11

2. (Великобритания, BikeExchange – Jayco) – 0,11

3. (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 0,16

4. Маттео Собреро (Италия, BikeExchange – Jayco) – 0,24

5. (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – то же время

6. Бен Туллет (Великобритания, INEOS Grenadiers)

7. (Норвегия, Jumbo-Visma) – 0,28

8. (Нидерланды, Trek – Segafredo) – то же время

9. Пейо Бильбао (Bahrain Victorious) – 0,29

10. Мауро Шмид (Швейцария, Quick-Step Alpha Vinyl) – то же время

11. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates)

12. Винченцо Нибали (Италия, Astana Qazaqstan) – 0,30

Составы всех команд на «Джиро д’Италия-2022»