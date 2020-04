Пятикратный чемпион мира по велоспорту Роан Деннис выложил в инстаграме фото из своей машины, сопроводив его провокационным комментарием насчет коронавируса.

В испанской Жироне, где живет спортсмен, действует режим полной самоизоляции.

«День 34. Я сломался и вышел из дома. Коронавирус может отсосать, как и карантин», – написал Деннис.

Как отмечает L’Equipe, поступок велогонщика вызвал возмущение в соцсетях, после чего Деннис удалил аккаунты в инстаграме и твиттере.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. Число зараженных в мире превышает 2 млн человек.

This was posted today on Instagram. pic.twitter.com/xtXuu0VVcI