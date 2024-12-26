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Брызгалова о допинговом деле Крушельницкого: «Саша настолько сильно переживал эту ситуацию, что в организме все полетело»

Брызгалова рассказала, как Крушельницкий переживал историю с допингом.

На Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу в дабл-миксте. После церемонии награждения стало известно, что в допинг-пробе Крушельницкого обнаружен мельдоний. Керлингиста дисквалифицировали на четыре года, пара лишилась бронзы Олимпиады.

– Саша ведь когда-то принимал мельдоний?

– До 2016 года, пока его не запретили. Дело в том, что в мужской и женской командах процесс медицинского сопровождения был выстроен по-разному. У нас приходишь в начале сезона, тебе выдают набор витаминок. Дальше – твое дело. Я их никогда не ела, в том числе и мельдоний. Не говорю, что так правильно, просто мне не требовалось. У нас нет предельных нагрузок, я и так чувствовала себя нормально.

В мужской команде врач приходил прямо на тренировку и раздавал всем таблетки. Ты подходишь, берешь свою порцию и выпиваешь. Естественно, можно было отказаться, силой никого не заставляли. Но кажется логичным: если док считает, что мне это надо, то почему нет?

Так что у мужчин до 2016 года мельдоний принимали вообще все. Осенью 2015-го нам сказали, что он запрещен. Ну, его и выкинули отовсюду, больше его никто не пил. А после истории с Марией Шараповой вообще нужно было быть слепым и глухим, чтобы в принципе взять мельдоний в руки.

– У вас есть версия, что случилось? Возможно, вы не готовы обвинять публично, но для себя – знаете или хотя бы подозреваете?

– Поверь: если бы у нас была версия, мы бы не молчали. Это большая работа, наш каждодневный труд, полная самоотдача любимому делу. Прикрывать кого-то, кто все это разрушил – зачем?

Безусловно, я не в розовых очках и понимаю, что мельдоний не упал к Саше в кружку с неба. Кто-то к этому однозначно причастен. На 100% я могу быть уверена только в своем муже и в тренере.

– Ты говорила, что если бы знала, чем закончится ваша первая Олимпиада – лучше бы вообще туда не ездила. Ты и сейчас так считаешь? А как же слава, медаль, наконец?

– Никакая известность не перевешивает здоровья, это несравнимые вещи.

Вот представь: у меня был здоровый молодой муж, а через полгода он начал покрываться шишками по всему телу, у него раздуло губы, стало скакать давление настолько, что врачи пожизненно прописали пить таблетки. А нам по 25 лет, ничто не предвещало.

Все болячки от стресса: Саша настолько сильно переживал эту ситуацию, что в организме все полетело, – сказала Брызгалова. 

«Он не идиот, чтобы сожрать мельдоний. Я с ним 10 лет живу». Как там Брызгалова с Крушельницким после бана?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАнастасия Брызгалова
logoАлександр Крушельницкий
logoдопинг
logoсборная России жен
сборная России
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