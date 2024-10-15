Депутат Свищев: «Новый руководитель ОКР и его команда должны восстановить в правах все наши федерации»

Дмитрий Свищев высказался об уходе Станислава Позднякова с поста главы ОКР.

Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.

«Во‑первых, я хотел бы поблагодарить Станислава Позднякова и его команду за ту огромную работу, которая была проведена с 2018 года, в то непростое время, самые жаркие времена для российского спорта, которые легли на плечи ОКР: допинговые скандалы, санкции, взаимоотношения с Международным олимпийским комитетом. Было проделано очень много работы, что‑то удалось, что‑то нет.

Во‑вторых, вы видите, что сейчас глобально идут реформы спорта России. Появился новый состав министерства спорта, новый состав комитета Госдумы по спорту, создается Фонд поддержки спортсменов и так далее.

Поэтому нужны перемены и думаю, что новый руководитель ОКР и его команда должны восстановить в правах все наши федерации, чтобы они полноценно представляли российский спорт на международной арене и в МОК, а не оставались в вакууме», – сказал депутат Дмитрий Свищев.