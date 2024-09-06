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  • Депутат Свищев об украинском «плане» по недопуску россиян на ОИ-2026: «От этих псевдопланов нет никакого толка. Обычная профанация и пустые слова»
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Депутат Свищев об украинском «плане» по недопуску россиян на ОИ-2026: «От этих псевдопланов нет никакого толка. Обычная профанация и пустые слова»

Депутат Свищев назвал провокацией разговоры о недопуске россиян на ОИ-2026

Ранее министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заявил о «плане действий» по недопуску российских атлетов на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Типичная провокация, которая уже не вызывает какой-то реакции или интереса. Такое ощущение, что украинским чиновникам больше заняться нечем.

От этих заявлений, псевдопланов нет никакого толка. Обычная профанация и пустые слова», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoДмитрий Свищев
logoОлимпиада-2026
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