Депутат Свищев об украинском «плане» по недопуску россиян на ОИ-2026: «От этих псевдопланов нет никакого толка. Обычная профанация и пустые слова»
Депутат Свищев назвал провокацией разговоры о недопуске россиян на ОИ-2026
Ранее министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заявил о «плане действий» по недопуску российских атлетов на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
«Типичная провокация, которая уже не вызывает какой-то реакции или интереса. Такое ощущение, что украинским чиновникам больше заняться нечем.
От этих заявлений, псевдопланов нет никакого толка. Обычная профанация и пустые слова», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости