Главный тренер сборной России по керлингу: «Камни сложно заменить импортозамещением, но даже в этом направлении ведется работа»

Теги сборная России жен сборная России Василий Гудин ТАСС Керлинг

Тренер сборной России по керлингу рассказал о проблемах с инвентарем.

«Сложность с инвентарем будет накапливаться. Пока есть необходимый инвентарь. Основной – камни, которые производятся только в двух местах.

Щетки, весь инвентарь, который ломается и выходит из строя, – сейчас уже начинается большая работа по импортозамещению, федерация в ней участвует.

Камни заменить сложно, но даже в этом направлении ведется работа. А обувь, одежда, щетки – все прорабатывается. Уже есть опытные образцы, все тестируется. В этом плане все нормально.

С камнями – отложенная проблема. Если отстранение будет продолжаться долго, то возникнут сложности, но пока все есть», – сказал Василий Гудин.

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