Главный тренер сборной России по керлингу: «Камни сложно заменить импортозамещением, но даже в этом направлении ведется работа»
Тренер сборной России по керлингу рассказал о проблемах с инвентарем.
«Сложность с инвентарем будет накапливаться. Пока есть необходимый инвентарь. Основной – камни, которые производятся только в двух местах.
Щетки, весь инвентарь, который ломается и выходит из строя, – сейчас уже начинается большая работа по импортозамещению, федерация в ней участвует.
Камни заменить сложно, но даже в этом направлении ведется работа. А обувь, одежда, щетки – все прорабатывается. Уже есть опытные образцы, все тестируется. В этом плане все нормально.
С камнями – отложенная проблема. Если отстранение будет продолжаться долго, то возникнут сложности, но пока все есть», – сказал Василий Гудин.