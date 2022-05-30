Гендиректор РУСАДА о деле Крушельницкого: «Ситуация загадочная. Странно представить, что кто-то отважился принять большое количество запрещенного препарата перед Олимпиадой»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ответила на вопрос о допинговом деле керлингиста Александра Крушельницкого.

– У керлингиста Крушельницкого в обнаружили огромную дозу мельдония. Есть шанс когда-то узнать правду?

– Ситуация до сих пор загадочная. И такие у нас периодически происходят, к сожалению. У двух спортсменов перед Токио нашли запрещенное вещество. Тоже говорят, что не знают, как оно попало в организм.

Более развернутых комментариев до окончания расследования дать не могу, но надеюсь, что когда-нибудь научимся доходить до истины. В том числе благодаря сотрудничеству с МВД России.

– Допускаете, что допинг нашим подсыпали конкуренты?

– Отвечу так: российские спортсмены высокого уровня прекрасно знают правила и понимают меру ответственности за их нарушение. Объемы тестирования РУСАДА не оставляют надежд избежать проверки на допинг.

Вдвойне странно представить, что кто-то отважился принять большое количество запрещенного препарата перед Олимпиадой. В жизни случается всякое, но некоторые случаи действительно сложно объяснить логически.

Вообще каждая ситуация индивидуальна. Удивлена, скажем, что в пробах до сих находят запрещенный туаминогептан. Он входит в состав ринофлуимуцила, назального спрея, который можно купить в любой аптеке.

Однако «можно» не значит «нужно», потому что неминуема дисквалификация, и все это знают. Тем не менее нарушения продолжаются. Тут поможет только широкая образовательная работа и качественные расследования, к которым мы всячески стремимся, – сказала Логинова.

«Русские украли у нас момент славы». Путь Брызгаловой и Крушельницкого из киногероев в изгои – где сейчас главная керлинг-пара России?