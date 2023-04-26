Крушельницкий о нейтральном статусе: «Прогибаться дальше лично я не готов. С нами поступают просто издевательски, продвигая свою риторику»

Теги сборная России Пхенчхан-2018 Александр Крушельницкий Керлинг

Александр Крушельницкий считает издевательством идею выступать в нейтральном статусе.

«Я в нейтральном статусе больше бы не поехал. До сих пор жалею, что поехал, потому что эта поездка сгубила мне карьеру. Думаю, можно сделать что-то свое, как это было в советские годы.

Прогибаться дальше лично я не готов. Если раньше Олимпиада была целью всей жизни, то сейчас я понимаю, что с нами поступают просто издевательски, продвигая свою риторику», – рассказал двукратный чемпион мира по керлингу.

В 2018 году Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года – в его пробе, сданной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. 

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