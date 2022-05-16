Дмитрий Соловьев: «Мне предстоит реабилитация – возможно, длительная. Занимаюсь с логопедом, после травмы головы стал заметно заикаться»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире рассказал о состоянии здоровья.

Фигурист был избит в ночь на 21 декабря прошлого года в центре Москвы после того, как заступился за свою девушку. После избиения он был доставлен больницу с черепно-мозговой травмой.

«Очень надеюсь, что эта история заставит людей переосмыслить многие вещи в своей жизни. Мне же предстоит реабилитация, возможно, длительная.

Буду заниматься своим здоровьем. Я довольно много занимался и продолжаю заниматься с логопедом, когда понял, что после травмы головы стал заметно заикаться, и в целом, как мне кажется, динамика очень хорошая», – сказал Соловьев.

Фигурист сообщил, что у него периодически возникают проблемы с давлением и головные боли.

«Я по жизни вообще оптимист. Даже когда мне плохо, думаю, что всё нормально. Так что даже не сомневаюсь, что сумею восстановиться.

Просто времени на это уходит больше, чем хотелось бы. Тем более что даже медики до сих пор не могут дать каких-то точных прогнозов», – сказал Соловьев.

Суд прекратил уголовное дело по факту избиения Дмитрия Соловьева из-за примирения сторон