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ПКР получил официальное приглашение на летние Паралимпийские игры 2020 года

Теги Паралимпийские игры Олимпиада-2020 ПКР МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Легкая атлетика

Паралимпийский комитет России (ПКР) получил официальное приглашение на летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио. 

Об этом сообщает пресс-служба российской организации. 

«Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 направили в Паралимпийский комитет России официальное приглашение, подписанное президентом МПК Эндрю Парсонсом и президентом Оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори, принять участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.

Численность российской делегации на Играх будет определена согласно квалификационным критериям.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 человек от России, которые выступят в 18-20 видах спорта.

Паралимпийская деревня откроется 18 августа 2020 года. Церемония поднятия российского флага в деревне спортсменов Паралимпийских игр 2020 года в Токио запланирована на 23 или 24 августа. Шефом миссии сборной команды России на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года избран председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков», – говорится в сообщении. 

В летней Паралимпиаде-2016 года в Рио российские паралимпийцы не участвовали из-за отстранения ПКР, на зимних Играх-2018 в Пхенчхане российские атлеты выступали в нейтральном статусе. 

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