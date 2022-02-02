Олимпиада-2022. Керлинг. Дабл-микст. США обыграли Австралию, Швейцария против Китая и другие матчи

Сегодня на зимних Олимпийских играх в проходят первые матчи в керлинге. В дабл-миксте Швейцария встретится с Китаем, Норвегия против Чехии.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

2 февраля

Дабл-микст

Групповой раунд

1-й раунд

Швеция – Великобритания – 5:9





Австралия – США – 5:6





Норвегия – Чехия – 15.05





Китай – Швейцария – 15.05





Турнирное положение: Великобритания – 1 победа (1 матч), США – 1 (1), Австралия – 0 (1), Швеция – 0 (1), Канада – 0 (0), Китай – 0 (0), Чехия – 0 (0), Италия – 0 (0), Норвегия – 0 (0), Швейцария – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 4 лучшие команды выходят в полуфинал.