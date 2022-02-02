Олимпиада-2022. Керлинг. Дабл-микст. США обыграли Австралию, Швейцария против Китая и другие матчи

Сегодня на зимних Олимпийских играх в Пекине проходят первые матчи в керлинге. В дабл-миксте Швейцария встретится с Китаем, Норвегия против Чехии.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
2 февраля
Дабл-микст
Групповой раунд
1-й раунд
Швеция – Великобритания – 5:9
Австралия – США – 5:6
Норвегия – Чехия – 15.05
Китай – Швейцария – 15.05
Турнирное положение: Великобритания – 1 победа (1 матч), США – 1 (1), Австралия – 0 (1), Швеция – 0 (1), Канада – 0 (0), Китай – 0 (0), Чехия – 0 (0), Италия – 0 (0), Норвегия – 0 (0), Швейцария – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 4 лучшие команды выходят в полуфинал.