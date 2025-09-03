Спортивный арбитражный суд рассмотрит иск Федерации шахмат Украины против ФШР и Дворковича 16 сентября

CAS рассмотрит иск Федерации шахмат Украины против ФШР и Дворковича 16 сентября.

В июне 2024 года комиссия по этике Международной федерации шахмат (ФИДЕ) на два года лишила Федерацию шахмат России членства в организации. Санкции были наложены в связи с деятельностью ФШР на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Дело рассматривалось из-за жалобы Федерации шахмат Украины.

Тогда же глава ФИДЕ Аркадий Дворкович получил выговор из-за участия в попечительском совете ФШР.

26 июня ФШР подала апелляцию на решение комиссии по этике и потребовала пересмотра состава комиссии, а также восстановления права использовать государственные символы.

В сентябре 2024 года апелляционная палата комиссии по этике ФИДЕ отменила решение о приостановке членства ФШР, заменив его штрафом в размере 45 тысяч евро.

Федерации шахмат Украины опротестовала это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).