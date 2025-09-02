CAS отклонил апелляцию «Динамо» по Норманну. Клуб хотел получить больше денег за расторжение контракта

CAS отклонил апелляцию «Динамо» по Матиасу Норманну.

Напомним, Норманн , выступавший за «Динамо » на правах аренды из «Ростова», улетел из России в августе 2023 года – за несколько недель до окончания срока аренды. Тогда норвежский полузащитник перешел в саудовский «Аль-Раэд». С июля этого года он выступает за «Аль-Саилию» из Катара.

«Динамо» и «Ростов» обратились в трибунал ФИФА, оба клуба выиграли суд – Норманна обязали выплатить ростовчанам 2,9 млн евро за расторжение контракта. В мае 2024-го бело-голубые подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение по делу Норманна, так как клуб рассчитывал получить больше денег.

Как сообщает ТАСС , Спортивный арбитражный суд не удовлетворил иск «Динамо» к полузащитнику.

«29 августа 2025 года были вынесены следующие решения. Апелляция, поданная Норманном на решение, вынесенное 22 февраля 2024 года палатой по разрешению споров ФИФА, отклонена. Апелляции «Динамо» и «Аль Раед» отклонены. Решение, вынесенное 22 февраля 2024 года палатой по разрешению споров ФИФА, подтверждается», – говорится в сообщении CAS.