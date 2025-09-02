  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • CAS отклонил апелляцию «Динамо» по Норманну. Клуб хотел получить больше денег за расторжение контракта
1

CAS отклонил апелляцию «Динамо» по Норманну. Клуб хотел получить больше денег за расторжение контракта

CAS отклонил апелляцию «Динамо» по Матиасу Норманну.

Напомним, Норманн, выступавший за «Динамо» на правах аренды из «Ростова», улетел из России в августе 2023 года – за несколько недель до окончания срока аренды. Тогда норвежский полузащитник перешел в саудовский «Аль-Раэд». С июля этого года он выступает за «Аль-Саилию» из Катара.

«Динамо» и «Ростов» обратились в трибунал ФИФА, оба клуба выиграли суд – Норманна обязали выплатить ростовчанам 2,9 млн евро за расторжение контракта. В мае 2024-го бело-голубые подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение по делу Норманна, так как клуб рассчитывал получить больше денег.

Как сообщает ТАСС, Спортивный арбитражный суд не удовлетворил иск «Динамо» к полузащитнику.

«29 августа 2025 года были вынесены следующие решения. Апелляция, поданная Норманном на решение, вынесенное 22 февраля 2024 года палатой по разрешению споров ФИФА, отклонена. Апелляции «Динамо» и «Аль Раед» отклонены. Решение, вынесенное 22 февраля 2024 года палатой по разрешению споров ФИФА, подтверждается», – говорится в сообщении CAS.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги36594 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
logoМатиас Норманн
logoДинамо Москва
ТАСС
logoвысшая лига Катар
logoАль-Саилия
logoпремьер-лига Россия
logoCAS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»
922 минуты назад
Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании
4051 минуту назад
Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»
49сегодня, 09:06
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
24сегодня, 09:04
Захарова о ситуации Забарного и Сафонова в «ПСЖ»: «Украинизация разрушает спорт, наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. Это надоело всем»
30сегодня, 08:56
Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»
49сегодня, 08:54
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
54сегодня, 08:43
Фердинанд об «МЮ»: «Если из-за Санчо, Рэшфорда, Антони, Гарначо и других придется потерять деньги, все равно – избавьтесь от них. Не стоит переживать о финансах, команда превыше всего»
12сегодня, 08:25
«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
94сегодня, 07:14
Чеферин о бане России: «Я не сторонник запрета. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень тяжело»
129сегодня, 06:39
Ко всем новостям
Последние новости
Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
311 минут назад
Валуев о национальном виде спорта России: «Футбол все равно номер один. Больше всего людей не только вовлечены, но и занимаются им»
19 минут назад
Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
333 минуты назад
Колосков о словах Чеферина про бан России: «Это хороший знак для наших команд, но, если бы решал он один, нас бы не отстранили. Есть исполком, МОК, политики недружественных государств»
236 минут назад
Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»
4сегодня, 08:42
Александр Бубнов о Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Да пошел он куда подальше»
6сегодня, 08:39
«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на сезон – желтый в ретростиле и со старой эмблемой
6сегодня, 08:35Фото
Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»
11сегодня, 08:18
Глава Серии А: «Проведение Евро-2032 без «Сан-Сиро», «Ла Скала» в мире футбола, стало бы поражением Италии»
2сегодня, 07:54
Директор ЦСКА Шипов: «Ставка на воспитанников – большая гордость. Сделаем все, чтобы такие таланты у нас развивались»
12сегодня, 07:30