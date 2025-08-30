  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • 15-лейтний гроссмейстер Ветохин об Олимпиаде: «Стоит учитывать специфику Колумбии. Сборная Казахстана приехала только с тренером, и они не могли выйти из отеля на улицу»
2

15-лейтний гроссмейстер Ветохин об Олимпиаде: «Стоит учитывать специфику Колумбии. Сборная Казахстана приехала только с тренером, и они не могли выйти из отеля на улицу»

Савва Ветохин рассказал об условиях на победной для России юношеской Олимпиаде.

15-летний гроссмейстер одержал победу вместе с командой на турнире в Колумбии. За сборную России также выступали Иван Землянский, Артем Усков и Анна Шухман.

– Уже смогли перестроиться на московский часовой пояс?

– Я приболел сразу после приезда, так что пока тяжеловато.

– Как-то специально готовились к разнице во времени на ЧМ?

– Год назад я играл в Мексике и тогда специально готовился. Ложился в три часа ночи по Москве. В этот раз так делать не стал, учитывая, что у нас было два дня на акклиматизацию. Подумал, что этого времени хватит, чтобы организм полностью перестроился. Так и получилось, все прошло хорошо.

– Как считаете, поездка родителей со всеми членами сборной себя оправдала?

– С родителями всегда легче. Во-первых, это дополнительная поддержка.

Во-вторых, стоит учитывать специфику Колумбии. Знаю, что сборная Казахстана приехала только с тренером, и они не могли выйти из отеля на улицу. У нас была такая возможность в сопровождении родителей.

– Обратная дорога оказалась очень выматывающей?

– Она была тяжелее, чем в Колумбию. Из Барранкильи мы долетели до Боготы. Ждали рейса до Стамбула и летели 16 часов. Плюс была трехчасовая дозаправка в Панаме. В Стамбул мы прилетели в 16.00 по местному времени, и было непривычно, учитывая смену часовых поясов. И ждали рейса до Москвы еще 10 часов. Спасибо за то, что нам сняли отель на территории аэропорта, удалось немного отдохнуть.

Когда же мы возвращались в Россию, то было очень приятно, что нас встретили. После такой тяжелой дороги классно увидеть родных и близких, детей, которые приехали во Внуково ради нас. Яркий момент, – сказал Ветохин.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
Всемирная шахматная олимпиада
logoсборная России
Савва Ветохин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Томашевский о шахматной Олимпиаде: «Наша делегация приехала с одной мыслью — одержать итоговую победу»
25 августа, 21:02
Филатов о юношеской Олимпиаде: «Наша команда добилась исторического результата. Всем рекомендую запомнить фамилии ребят – за ними будущее»
25 августа, 13:49
Сборная России победила на юношеской Всемирной шахматной олимпиаде, выиграв все матчи
6822 августа, 19:00
Главные новости
ФИДЕ лишила Кирилла Шевченко звания гроссмейстера из-за читерства
12вчера, 10:01
Grand Chess Tour. Сент-Луис. Со победил на этапе, Прагнанандха – 2-й, Каруана – 3-й
127 августа, 22:54
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 8-й тур. Каруана сыграл вничью с Вашье-Лагравом, Аронян разошелся миром с Гукешем и другие результаты
26 августа, 23:52
Непомнящий, Дубов, Артемьев вошли в предварительный список участников Кубка мира
26 августа, 13:27
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 7-й тур. Гукеш уступил Со, Прагнанандха обыграл Фируджу и другие результаты
26 августа, 06:15
Томашевский о шахматной Олимпиаде: «Наша делегация приехала с одной мыслью — одержать итоговую победу»
25 августа, 21:02
Филатов о юношеской Олимпиаде: «Наша команда добилась исторического результата. Всем рекомендую запомнить фамилии ребят – за ними будущее»
25 августа, 13:49
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 6-й тур. Каруана сыграл вничью с Севяном, Аронян разошелся миром с Со, другие результаты
24 августа, 22:30
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 5-й тур. Каруана сыграл вничью с Со, Фируджа разошелся миром с Ароняном, другие результаты
23 августа, 06:02
Сборная России победила на юношеской Всемирной шахматной олимпиаде, выиграв все матчи
6822 августа, 19:00
Ко всем новостям
Последние новости
Умерла мама Яна Непомнящего
39 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50