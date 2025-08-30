15-лейтний гроссмейстер Ветохин об Олимпиаде: «Стоит учитывать специфику Колумбии. Сборная Казахстана приехала только с тренером, и они не могли выйти из отеля на улицу»

Савва Ветохин рассказал об условиях на победной для России юношеской Олимпиаде.

15-летний гроссмейстер одержал победу вместе с командой на турнире в Колумбии. За сборную России также выступали Иван Землянский, Артем Усков и Анна Шухман.

– Уже смогли перестроиться на московский часовой пояс?

– Я приболел сразу после приезда, так что пока тяжеловато.

– Как-то специально готовились к разнице во времени на ЧМ?

– Год назад я играл в Мексике и тогда специально готовился. Ложился в три часа ночи по Москве. В этот раз так делать не стал, учитывая, что у нас было два дня на акклиматизацию. Подумал, что этого времени хватит, чтобы организм полностью перестроился. Так и получилось, все прошло хорошо.

– Как считаете, поездка родителей со всеми членами сборной себя оправдала?

– С родителями всегда легче. Во-первых, это дополнительная поддержка.

Во-вторых, стоит учитывать специфику Колумбии. Знаю, что сборная Казахстана приехала только с тренером, и они не могли выйти из отеля на улицу. У нас была такая возможность в сопровождении родителей.

– Обратная дорога оказалась очень выматывающей?

– Она была тяжелее, чем в Колумбию. Из Барранкильи мы долетели до Боготы. Ждали рейса до Стамбула и летели 16 часов. Плюс была трехчасовая дозаправка в Панаме. В Стамбул мы прилетели в 16.00 по местному времени, и было непривычно, учитывая смену часовых поясов. И ждали рейса до Москвы еще 10 часов. Спасибо за то, что нам сняли отель на территории аэропорта, удалось немного отдохнуть.

Когда же мы возвращались в Россию, то было очень приятно, что нас встретили. После такой тяжелой дороги классно увидеть родных и близких, детей, которые приехали во Внуково ради нас. Яркий момент, – сказал Ветохин.