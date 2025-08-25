Филатов о юношеской Олимпиаде: «Наша команда добилась исторического результата. Всем рекомендую запомнить фамилии ребят – за ними будущее»
Андрей Филатов высказался о победе российских шахматистов на юношеской Олимпиаде.
Соревнования прошли в Колумбии. За сборную России выступали Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман.
«Наша команда добилась исторического результата, одержав победы во всех матчах. Всем рекомендую запомнить фамилии ребят, выступавших за нашу команду на Олимпиаде – за ними будущее.
Их триумфальное выступление в Колумбии лишний раз подтвердило, что, когда ведешь последовательную и системную работу, результат всегда будет», – сказал глава Федерации шахмат России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
