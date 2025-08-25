  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Филатов о юношеской Олимпиаде: «Наша команда добилась исторического результата. Всем рекомендую запомнить фамилии ребят – за ними будущее»
0

Филатов о юношеской Олимпиаде: «Наша команда добилась исторического результата. Всем рекомендую запомнить фамилии ребят – за ними будущее»

Андрей Филатов высказался о победе российских шахматистов на юношеской Олимпиаде.

Соревнования прошли в Колумбии. За сборную России выступали Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман.

«Наша команда добилась исторического результата, одержав победы во всех матчах. Всем рекомендую запомнить фамилии ребят, выступавших за нашу команду на Олимпиаде – за ними будущее.

Их триумфальное выступление в Колумбии лишний раз подтвердило, что, когда ведешь последовательную и системную работу, результат всегда будет», – сказал глава Федерации шахмат России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Иван Землянский
Андрей Филатов
Анна Шухман
Савва Ветохин
Артем Усков
ФШР
logoЖенская сборная России
Всемирная шахматная олимпиада
logoсборная России
