Филатов о юношеской Олимпиаде: «Наша команда добилась исторического результата. Всем рекомендую запомнить фамилии ребят – за ними будущее»

Андрей Филатов высказался о победе российских шахматистов на юношеской Олимпиаде.

Соревнования прошли в Колумбии. За сборную России выступали Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман.

«Наша команда добилась исторического результата, одержав победы во всех матчах. Всем рекомендую запомнить фамилии ребят, выступавших за нашу команду на Олимпиаде – за ними будущее.

Их триумфальное выступление в Колумбии лишний раз подтвердило, что, когда ведешь последовательную и системную работу, результат всегда будет», – сказал глава Федерации шахмат России.