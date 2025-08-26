  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Томашевский о шахматной Олимпиаде: «Наша делегация приехала с одной мыслью — одержать итоговую победу»
0

Томашевский о шахматной Олимпиаде: «Наша делегация приехала с одной мыслью — одержать итоговую победу»

Томашевский высказался о конкуренции на Всемирной юношеской шахматной олимпиаде.

Победу на турнире, который прошел с 18 по 23 августа в колумбийской Барранкилье, одержала сборная России. 

За команду выступали Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман. 

— Как оцените условия в Барранкилье?

— Не фантастические, но в целом организаторы старались сделать хорошо, с душой подошли к своим обязанностям. Были и некоторые находки. Например, маскот турнира — крокодил — стал настоящим MVP турнира (также изображен на кубке, на медалях). Он был буквально везде. Конечно, имелись шероховатости, но если колумбийцы продолжат проводить большие турниры, то постепенно их устранят.

— Какое главное нарекание?

— Специфическая еда, но сильно придираться не будем. Лично для меня все сложилось наилучшим образом. Выполнили все поставленные задачи, а я посмотрел на наши таланты вблизи. Пообщался с ними.

— Как относитесь к разговорам, что на этой олимпиаде у нашей команды просто не было конкурентов. В частности, многие отмечают отказ приехать в Колумбию американцев.

— Эти разговоры — полная чепуха. Всем, кто их ведет, нужно открыть классические рейтинги участников первой десятки. Люди смотрят на рапид-рейтинги шахматистов, которые не отражают их реальной силы.

Если говорить конкретно о составах, то Китаю и Казахстану можно было усилить буквально одну-две позиции. У Индии мог бы быть другой состав, но не факт, что он был бы сильнее. Остальные принципиальные соперники прислали всех, кого только могли. В том числе и сборная Узбекистана (которая в итоге заняла второе место). У них был сильнейший состав.

Из тех, кто мог бороться за медали, не приехала только сборная США. Про остальные команды так точно не скажешь. Например, в Турции есть только один молодой топ-шахматист (Ягиз Каан Эрдогмуш). Да, возможно, в теории конкуренция могла быть и выше, но это не наша забота.

Наша делегация приехала с одной мыслью — одержать итоговую победу, и все работали на полную для достижения этой цели, — сказал старший тренер юношеской сборной России Евгений Томашевский.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Евгений Томашевский
logoСпорт-Экспресс
Всемирная шахматная олимпиада
logoсборная России
Анна Шухман
Артем Усков
Иван Землянский
Савва Ветохин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 7-й тур. Каруана сыграет с Ароняном, Фируджа против Прагнанандхи, другие партии
вчера, 20:01
Филатов о юношеской Олимпиаде: «Наша команда добилась исторического результата. Всем рекомендую запомнить фамилии ребят – за ними будущее»
вчера, 13:49
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 6-й тур. Каруана сыграл вничью с Севяном, Аронян разошелся миром с Со, другие результаты
24 августа, 22:30
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 5-й тур. Каруана сыграл вничью с Со, Фируджа разошелся миром с Ароняном, другие результаты
23 августа, 06:02
Сборная России победила на юношеской Всемирной шахматной олимпиаде, выиграв все матчи
6922 августа, 19:00
«Мы можем быть спокойны – у блестящих гроссмейстеров есть надежная смена». Песков поздравил шахматистов с победой в юношеской Олимпиаде
122 августа, 18:23
Шипов о победе России в юношеской Олимпиаде: «Если отправить такую команду на взрослую Олимпиаду, они могли бы побороться за высокие места»
22 августа, 06:22
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 4-й тур. Каруана победил Абдусатторова, Гукеш сыграл вничью с Вашье-Лагравом, другие результаты
22 августа, 06:19
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 3-й тур. Каруана обыграл Фируджу, Аронян разошелся миром с Вашье-Лагравом, другие результаты
20 августа, 21:55
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 2-й тур. Прагнанандха сыграл вничью Каруаной, Гукеш победил Абдусатторова и другие результаты
20 августа, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Умерла мама Яна Непомнящего
39 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50