Томашевский высказался о конкуренции на Всемирной юношеской шахматной олимпиаде.

Победу на турнире, который прошел с 18 по 23 августа в колумбийской Барранкилье, одержала сборная России.

За команду выступали Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман.

— Как оцените условия в Барранкилье?

— Не фантастические, но в целом организаторы старались сделать хорошо, с душой подошли к своим обязанностям. Были и некоторые находки. Например, маскот турнира — крокодил — стал настоящим MVP турнира (также изображен на кубке, на медалях). Он был буквально везде. Конечно, имелись шероховатости, но если колумбийцы продолжат проводить большие турниры, то постепенно их устранят.

— Какое главное нарекание?

— Специфическая еда, но сильно придираться не будем. Лично для меня все сложилось наилучшим образом. Выполнили все поставленные задачи, а я посмотрел на наши таланты вблизи. Пообщался с ними.

— Как относитесь к разговорам, что на этой олимпиаде у нашей команды просто не было конкурентов. В частности, многие отмечают отказ приехать в Колумбию американцев.

— Эти разговоры — полная чепуха. Всем, кто их ведет, нужно открыть классические рейтинги участников первой десятки. Люди смотрят на рапид-рейтинги шахматистов, которые не отражают их реальной силы.

Если говорить конкретно о составах, то Китаю и Казахстану можно было усилить буквально одну-две позиции. У Индии мог бы быть другой состав, но не факт, что он был бы сильнее. Остальные принципиальные соперники прислали всех, кого только могли. В том числе и сборная Узбекистана (которая в итоге заняла второе место). У них был сильнейший состав.

Из тех, кто мог бороться за медали, не приехала только сборная США. Про остальные команды так точно не скажешь. Например, в Турции есть только один молодой топ-шахматист (Ягиз Каан Эрдогмуш). Да, возможно, в теории конкуренция могла быть и выше, но это не наша забота.

Наша делегация приехала с одной мыслью — одержать итоговую победу, и все работали на полную для достижения этой цели, — сказал старший тренер юношеской сборной России Евгений Томашевский.