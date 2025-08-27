Grand Chess Tour. Сент-Луис. 9-й тур. Каруана сыграет с Гукешем, Аронян против Прагнанандхи и другие партии
27 августа пройдет заключительный тур шахматного турнира Sinquefield Cup.
Grand Chess Tour
5-й этап
Sinquefield Cup
Сент-Луис, США
9-й тур
Начало партий – 20:30 по московскому времени.
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Фабиано Каруана (США) – Гукеш Доммараджу (Индия)
Левон Аронян (США) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Уэсли Со (США) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Алиреза Фируджа (Франция) – Сэм Севян (США)
Турнирное положение: Каруана, Прагнанандха – по 5,5 очков, Аронян, Со – по 4,5, Вашье-Лаграв, Севян, Дуда – по 4, Гукеш – 3,5, Фируджа – 3, Абдусатторов – 2,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости