  • Grand Chess Tour. Сент-Луис. 9-й тур. Каруана сыграет с Гукешем, Аронян против Прагнанандхи и другие партии
27 августа пройдет заключительный тур шахматного турнира Sinquefield Cup.

Grand Chess Tour

5-й этап

Sinquefield Cup

Сент-Луис, США

9-й тур

Начало партий – 20:30 по московскому времени.

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Фабиано Каруана (США) – Гукеш Доммараджу (Индия)

Левон Аронян (США) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Уэсли Со (США) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Алиреза Фируджа (Франция) – Сэм Севян (США)

Турнирное положение: Каруана, Прагнанандха – по 5,5 очков, Аронян, Со – по 4,5, Вашье-Лаграв, Севян, Дуда – по 4, Гукеш – 3,5, Фируджа – 3, Абдусатторов – 2,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
