Grand Chess Tour. Сент-Луис. 6-й тур. Каруана сыграет с Севяном, Аронян против Со и другие партии
24 августа пройдет шестой тур шахматного турнира Sinquefield Cup.
Grand Chess Tour
5-й этап
Sinquefield Cup
Сент-Луис, США
6-й тур
Начало партий – 20:30 по московскому времени.
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Гукеш Доммараджу (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
Сэм Севян (США) – Фабиано Каруана (США)
Левон Аронян (США) – Уэсли Со (США)
Турнирное положение: Каруана – 3,5 очка, Аронян, Прагнанандха – по 3, Со, Вашье-Лаграв, Севян, Фируджа, Гукеш – по 2,5, Дуда – 2, Абдусатторов – 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
