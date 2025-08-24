0

Grand Chess Tour. Сент-Луис. 6-й тур. Каруана сыграет с Севяном, Аронян против Со и другие партии

24 августа пройдет шестой тур шахматного турнира Sinquefield Cup.

Grand Chess Tour

5-й этап

Sinquefield Cup

Сент-Луис, США

6-й тур

Начало партий – 20:30 по московскому времени.

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Гукеш Доммараджу (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Сэм Севян (США) – Фабиано Каруана (США)

Левон Аронян (США) – Уэсли Со (США)

Турнирное положение: Каруана – 3,5 очка, Аронян, Прагнанандха – по 3, Со, Вашье-Лаграв, Севян, Фируджа, Гукеш – по 2,5, Дуда – 2, Абдусатторов – 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
