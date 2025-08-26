  • Спортс
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 8-й тур. Каруана встретится с Вашье-Лагравом, Аронян против Гукеша и другие партии

Фабиано Каруана сыграет с Максимом Вашье-Лагравом в 8-м туре Sinquefield Cup.

26 августа пройдут очередные партии турнира в Сент-Луисе.

Начало партий – 20.30 по московскому времени

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Алиреза Фируджа (Франция) 

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Уэсли Со (США)

Сэм Севян (США) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Фабиано Каруана (США)

Гукеш Доммараджу (Индия) – Левон Аронян (США)

Турнирное положение: Каруана, Прагнанандха – по 5 очков, Аронян, Со – по 4, , Вашье-Лаграв, Севян, Дуда – по 3,5, Фируджа, Гукеш – по 3, Абдусатторов – 1,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.

